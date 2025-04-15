Отказала во взаимности: в Киеве рецидивист напал с ножом на знакомую. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, едва не убил женщину в Оболонском районе. Злоумышленник за отказ в ухаживании нанес ножевые ранения своей знакомой.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они получили сообщение от мужчины о том, что в Оболонском районе Киева на Литовском проспекте у дороги он заметил женщину с ножевыми ранениями.

"Полицейские установили, что 61-летний мужчина, злоупотребляя доверием 37-летней потерпевшей, предложил ей помощь в трудоустройстве. Злоумышленник сообщил подруге, что нашел ей подходящую вакансию, но для оформления документов необходимо лично встретиться с работодателем. Под этим предлогом он выманил женщину в лесной массив и по дороге, пользуясь отсутствием людей поблизости, стал ухаживать за ней. Впрочем, получив решительный отказ, нападающий разозлился и ножом нанес потерпевшей многочисленные удары в грудь и живот", – рассказали в пресс-службе.

После совершенного злоумышленник скрылся, оставив раненую женщину без помощи. Обессиленная киевлянка самостоятельно добралась до дороги, где ей на помощь пришел военный, который вызвал врачей и полицию.

Пострадавшую в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, а нападавшего в тот же день задержали. Известно, что последний не раз привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления.

По факту покушения на умышленное убийство возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который, по информации следствия, едва не убил военного. Злоумышленник во время ссоры ударил воина ножом в грудь, а затем скрылся.

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