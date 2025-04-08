Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Дмитрий Гриценко. Фото
На Донецком направлении во время выполнения боевой задачи погиб военный из Белой Церкви Киевской области Дмитрий Гриценко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 28 февраля 2024 года.
Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!
"Сегодня Белая Церковь прощается с нашим защитником – сержантом Дмитрием Гриценко (1978 года рождения)", – говорится в сообщении.
Защитник Украины служил старшим стрелком – оператором стрелковой роты одной из воинских частей. Погиб 28 февраля 2024 во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Бахмут Донецкой области.
Воин был верен военной присяге на верность украинскому народу, мужественно исполнял воинский долг в бою за Украину, ее свободу и независимость.
"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.
Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Борисполя Киевской области Алексей Войтко. Сердце украинского воина остановилось 31 марта.
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