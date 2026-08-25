Остановилось сердце патриота: стало известно о смерти военнослужащего из Киевской области Сергея Полицына. Фото

От ранения, полученного на фронте, скончался военнослужащий из села Козинцы Киевской области Сергей Полицин. Сердце мужественного воина остановилось 23 августа 2026 года.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своём Telegram-канале сообщила и.о. мэра Ирпеня Анжела Макеева.

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"Ирпенская община потеряла своего Защитника Украины – Сергея Полицына", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 6 ноября 1969 года в селе Козинцы. Учился в местной школе. Все своё детство и юность провёл в родном селе.

В июле 2024 года Сергей поступил на службу в Вооруженные Силы Украины. В звании младшего сержанта проходил службу в одной из воинских частей. С 3 июля 2024 года по 2 февраля 2025 года выполнял боевые задачи в Донецкой области, защищая Украину от российских оккупантов. Во время службы Герой получил боевое ранение, после которого долгое время проходил лечение и боролся за жизнь.

"К сожалению, 23 августа сердце Защитника остановилось. Выражаю самые искренние соболезнования родным, близким, друзьям и побратимам Сергея", – добавила Макеева.

Как сообщал OBOZ.UA, в Херсонской области во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Владислав Костюченко. Жизнь храброго украинца оборвалась 18 августа 2026 года.

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