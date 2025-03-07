Очереди у станций и толпа на перронах: в Киеве из-за воздушной тревоги наблюдался коллапс в метро. Фото и видео

В Киеве в пятницу, 7 марта, из-за ракетной атаки со стороны страны-террориста РФ частично не работала городская подземка. После отмены воздушной тревоги на некоторых станциях наблюдались большие очереди.

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В настоящее время поезда восстанавливают нормальный режим курсирования. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Так, утром, Россия нанесла по территории Украины массированный удар с помощью ракет и дронов-камикадзе. В результате, частично не работала столичная подземка. Поэтому в метро на отдельных линиях наблюдалось большое скопление пассажиров. Кроме того, на наземных станциях, возобновивших свою работу после объявления отбоя, многие собрались на входе. Следует добавить, что на зеленой линии ситуация быстро исправилась.

Со своей стороны в пресс-службе КГГА сообщили, что после отбоя воздушной тревоги метрополитен работает в режиме перевозок, а количество поездов на линиях постепенно увеличивается. В настоящее время интервалы на линиях составляют:

красная – 5 мин;

синяя – 4 мин;

зеленая – 3 мин в направлении ст. "Сырец" и 7:00 мин в направлении ст. "Красный хутор".

Отмечается, что специалисты подземки разместили в тоннелях часть подвижного состава на всех линиях. На все три линии метро началась интенсивная выдача поездов из электродепо. Наземный участок красной линии уже открыт для входа для пассажиров.

Как сообщал OBOZ.UA, государство-агрессор Россия в ночь на пятницу, 7 марта, осуществило по Украине пуски ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и ракетоносителей в Черном море. Своим оружием враг нацелился на газовую и энергетическую инфраструктуру страны, были попадания на Тернопольщине, Полтавщине и Харькове.

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