Ободрил учеников и поздравил их с началом учебного года: Кличко посетил один из лицеев Киева. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко в понедельник, 2 сентября, посетил лицей №34 имени Виктора Максименко в Подольском районе, где учатся более 1600 детей. Он пообщался с учениками и учителями и поздравил их с началом нового учебного года.

Видео дня

Об этом Киевский городской голова написал в своем Telegram-канале. В Украине отмечают День знаний.

"Посетил лицей №34 имени Виктора Максименко в Подольском районе столицы. Заведение, где учатся более 1600 детей, работает в две смены. 18 марта 2022 года здание лицея пострадало в результате вражеских обстрелов. Тогда директор, работники лицея и жители микрорайона находились в школьном укрытии. Заведение возобновили в том же году. Сегодня вместимость укрытия в нем – 1 тысяча мест. Во время воздушных тревог учебный процесс не прекращают и уроки проводят в обустроенном укрытии", – рассказал Кличко.

Кроме того, мэр посетил столовую, где завтракали первоклассники и пообщался с ними, а также зашел на урок памяти к старшеклассникам.

"Подбодрил их и поздравил с началом учебного года. Побеседовал с учителями. Приоритетом для городских властей является безопасность. За последние 2 года вместимость укрытий в образовательных учреждениях увеличили на 94 тысячи мест. И сегодня укрытия могут вместить 317 тысяч человек. У них установлено резервное освещение, источники тока, вентиляция, Wi-Fi", – уточнил Кличко.

По его словам, в общей сложности до 950 заведений столицы сегодня пошли 372 тысяч учеников и воспитанников. В частности, в сады почти 58 тысяч детей, а в школы – 281 тысяча учеников.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в начале сентября традиционно отмечают День знаний. Все торжественные мероприятия проводились в условиях вооруженной агрессии со стороны страны-террориста РФ против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!