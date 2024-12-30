Облачно и до +5°С: прогноз погоды по Киевской области на 30 декабря

В Киевской области в понедельник, 30 декабря, облачно, без существенных осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +5°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на 30 декабря по территории Киевщины. Облачно, без существенных осадков. Температура днем 0-5°С тепла; в Киеве днем 2-4°С тепла", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +2°С. +4°С; Мироновка +2°С… +4°С; Фастов +1°С… +3°С; Яготин +2°С… +4°С; Барышевка +2°С… +4°С; Борисполь +2°С… +4°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 30 декабря облачная погода будет держаться в Киеве до самого вечера. Без осадков.

Напомним, осень 2024 года вошла в тройку самых теплых с начала наблюдений. В частности, было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха стала ниже 0ºС. Он продлился почти 20 дней.

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