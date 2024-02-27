Небольшая облачность и до +10°С: прогноз погоды по Киевской области на 28 февраля

В Киеве и Киевской области в среду, 28 декабря, синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +10°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 28 февраля по Киевщине. Небольшая облачность, без осадков. Температура по области ночью от 1°С до 4°С мороза, днем 5-10°С тепла; в Киеве ночью около 0°С, днем 7-9°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 28 февраля облачная погода продержится в Киеве весь день. Без осадков.

Напомним, в последние дни зимы в Украине сохранится аномальная погода. В большинстве регионов нашей страны будет весеннее тепло до +17°С и переменная облачность.

Как сообщал OBOZ.UA, метеоролог Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что весной возможны арктические проявления и погодные сюрпризы в виде снега.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве были установлены тарифы на парковку автомобилей. Они начали действовать в ноябре 2023 года.

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