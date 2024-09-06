Не дождался Нового года: на Троещине на свалку в сентябре вынесли елку. Фото

В Деснянском районе Киева в четверг, 5 сентября, во дворе многоэтажки оставили новогоднюю елку. Полностью сухое дерево заметили возле мусорника на улице Градинской.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Киевляне с юмором отреагировали на "слабость" владельца дерева.

"Градинская. Кто-то чуть-чуть не дождался Нового года", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, что сухую новогоднюю елку оставили на помойке во дворе многоэтажки.

Следует добавить, что пользователи соцсетей с юмором отреагировали на эти снимки: "Да здесь до нового года осталось фигня, слабак", "Не выбрасывай! Скоро Новый год", "она могла с 2022 года стоять, а хозяева только вернулись. Рекорд побит", "У меня один вопрос: как можно было его вынести так, чтобы оно не осыпалось".

Напомним, в селе Софиевская Борщаговка Киевской области местные жители наказали владельца BMW за якобы неправильную парковку авто. Машину обложили пакетами с мусором.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева заметили дежурного "героя парковки". Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser оставил свою машину прямо на остановке общественного транспорта.

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