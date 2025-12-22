Навсегда 26: на фронте погиб военный из Киевской области Виталий Мельник. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Ирпеня Киевской области 26-летний Виталий Мельник. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 16 декабря.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил Александр Маркушин.

Печальная весть

"26-летний Виталий Мельник возвращается в Ирпень на щите", – написал Маркушин.

Защитник Украины родился в 1999 году в селе Провалевка Житомирской области. В юном возрасте вместе с родителями переехал на Херсонщину – в Новую Каховку. Именно там он получил специальность электросварщика и газорезчика и работал по профессии.

Начало полномасштабной войны застало Виталия в оккупации – в Новой Каховке. Он прошел через жестокие пытки оккупантов. Несмотря на все, выстоял и сумел уехать. Вместе с семьей поселился в Ирпене, который стал для него новым домом.

В ноябре 2022 года Герой принял сознательное и мужественное решение – добровольно стать на защиту Украины. Вступил в ряды Вооруженных Сил Украины, служил пилотом БпЛА. Последний бой Виталий принял 16 декабря, в Пологовском районе на Запорожском направлении.

"Виталий был добрым, жизнерадостным человеком с внутренней силой и достоинством, которые невозможно сломать. Искренние соболезнования маме, сестре, родным, друзьям и собратьям от всей Ирпенской общины", – добавил Маркушин.

