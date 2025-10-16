Настоящая удача: в Чернобыльской зоне удалось зафиксировать редкую встречу двух хищников. Фото

В Чернобыльской зоне отчуждения благодаря фотоловушкам удалось зафиксировать редкую утреннюю встречу двух хищников. На одном кадре оказались осторожная рысь, а также серая сова, которая обычно прячется еще до появления первых лучей солнца.

Об этом сообщили в пресс-службе Чер нобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Такой кадр является настоящей удачей для исследователей.

Что известно

"Сегодня делимся уникальным моментом из жизни дикой природы – фотоловушка зафиксировала одновременное присутствие двух хищников: рыси евразийской (Lynx lynx) и серой совы (Strix nebulosa) на рассвете", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, кадры, зафиксированные фотоловушкой – настоящий подарок для исследователей. Рысь – осторожная и скрытная, редко попадает в объективы аппаратуры. Серая сова – ночная охотница, которая обычно исчезает еще до первых лучей солнца.

"Увидеть их вместе – чрезвычайная редкость и настоящая удача!", – отметили специалисты Зоны отчуждения.

Исследование зоны

Ранее в Чернобыльской зоне ученым удалось зафиксировать присутствие редкого и крайне осторожного жителя украинского Полесья. Бурый медведь, а речь идет именно о нем, находился в поисках пары.

