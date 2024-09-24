На Крещатике прогремела серия взрывов, были уничтожены сотни построек: в Киеве вспоминают жертв теракта коммунистов в 1941 году. Фото

В Киеве 24 сентября вспоминают жертв теракта коммунистического режима на Крещатике. В этот день 83 года назад советские спецслужбы устроили диверсию – в центре столицы раздалась серия мощных взрывов, в результате которой начался масштабный пожар, за неделю уничтоживший около 200 зданий.

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Об этом напомнили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. В преддверии зимы без жилья осталось около 50 тысяч киевлян.

"24 сентября 1941 года, через несколько дней после оккупации Киева немцами, на Крещатике прозвучала серия мощных взрывов. Начался масштабный пожар, который за неделю уничтожил около 200 зданий: 5 гостиниц, консерваторию, театры, кинотеатры, библиотеки, горсовет, жилые дома. Киев почти утратил исторический центр. Чуть позже взорвался центральный храм Киево-Печерской лавры", – напомнили в КГГА.

Взрывы в центре столицы Украины были диверсией советских спецслужб в рамках тактики "выжженной земли". Коммунисты готовились к отступлению – минировали важную инфраструктуру, исторические памятники, жилые здания.

Чудом удалось спасти национальную святыню – Софию Киевскую. Директор Софийского заповедника Олекса Повстенко обманул НКВД, заявив, что в здании отсутствуют подземелья и скрыто заминировать его невозможно.

"Немцы, которые в то время оккупировали Киев, разминировали некоторые здания: "Музей Ленина" (Украинский дом), Оперный театр, бывшее здание Центральной Рады (Дом учителя) и тому подобные. Взрывы на Крещатике, совершенные коммунистами, стали поводом для нацистского режима устроить еще одно преступление и трагедию. Меньше чем через неделю начались массовые расстрелы евреев в Бабьем Яре", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 24 сентября 1941 года в результате взрывов, организованных сотрудниками НКВД, почти полностью был уничтожен Крещатик. В 1943 году неизвестный фотолюбитель сделал снимок главной улицы столицы Украины, пострадавшей от варварских действий коммунистов.

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