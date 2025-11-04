На Киевщине зафиксировали вспышку вируса Коксаки среди детей: что известно

В Киевской области зафиксировали вспышку болезни Коксаки. В результате вирусом заразились 13 детей, которых госпитализировали в медицинские учреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья Минздрава Украины. Сейчас специалисты устанавливают причины и условия, способствовавшие распространению инфекции.

Что известно

"Недавно в Киевской области была зарегистрирована вспышка болезни Коксаки, которой заболели 13 детей. 12 из них уже завершили стационарное лечение и выздоровели. Еще один ребенок по состоянию на 4 ноября находится на стационарном лечении, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", – уточнили в пресс-службе.

В Центре добавили, что сейчас специалисты проводят эпидемиологическое расследование, определяют причины и условия, способствовавшие распространению инфекции. По состоянию на 4 ноября новых случаев не зарегистрировано.

Как отметили в пресс-службе, вирусы Коксаки вызывают энтеровирусную инфекцию, которая может иметь различные проявления – от легкого недомогания до серьезных поражений нервной системы или сердца. Специфической вакцины против этих вирусов не существует, поэтому главный способ защиты – соблюдение правил гигиены и укрепление иммунитета.

Какие симптомы имеет болезнь

Инкубационный период длится обычно 3–6 дней. Симптомы могут отличаться в зависимости от типа вируса, но чаще всего наблюдаются:

внезапное повышение температуры до 38–40°C;

боль в горле, покраснение миндалин;

высыпания в виде пузырьков на ладонях, ступнях, во рту (так называемый синдром "рука – нога – рот");

тошнота, рвота, диарея;

общая слабость, головная боль.

В большинстве случаев болезнь проходит сама в течение 7-10 дней. Однако в отдельных ситуациях возможно поражение нервной системы (менингит, энцефалит) или сердечной мышцы (миокардит). Такие случаи требуют немедленного медицинского вмешательства.

