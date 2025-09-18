На Киевщине в результате вражеской атаки вспыхнули пожары: работают оперативные службы

В ночь на 18 сентября Россия атаковала Киевскую область. Последствия вражеских ударов зафиксированы по меньшей мере в двух районах области: Бориспольском и Бучанском.

В первом из них загорелись складские помещения, во втором вспыхнул частный дом. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Что известно

Последствия российских ударов, по словам чиновника, зафиксированы в Бориспольском районе: там вспыхнул пожар в складских помещениях.

"Оперативные службы на месте происшествия. Принимаются все необходимые меры", – написал Калашник около 5 часов утра.

В это же время было известно о том, что в Бучанском районе из-за вражеских ударов загорелся частный дом: на место прибыли спасатели ГСЧС, которым удалось локализовать пожар.

"Сообщений о пострадавших не поступало", – отметил Калашник, пообещав позже дать более подробную информацию о том, как прошла очередная ночь обстрелов для пристоличного региона.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на четверг, 18 сентября, россияне атаковали дроном топливозаправочную станцию на Полтавщине. В результате атаки возник пожар и разрушения здания, пострадали люди.

Также сообщалось, что утром накануне, 17 сентября, оккупанты сбросили авиабомбу на село на Херсонщине. Вражеский удар нанес ранения трем женщинам и ребенку, которые находились дома.

