На Киевщине пьяный депутат совершил ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний. Подробности и фото

В Обуховском районе Киевской области водитель легковушки столкнулся с несовершеннолетним мотоциклистом. Как оказалось, за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения находился депутат одного из поселковых советов.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службах полиции Киевщины и Киевской областной прокуратуры. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, авария произошла в городе Кагарлык 27 июля около 21:30. Водитель автомобиля Volkswagen Caddy столкнулся с мотоциклом Lifan LF, который остановился на перекрестке, чтобы повернуть налево. В результате ДТП 16-летний водитель двухколесного транспорта получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Как оказалось, за рулем легковушки находился 50-летний депутат одного из поселковых советов Обуховского района. Согласно медицинскому освидетельствованию в его крови было обнаружено 2,7 промилле алкоголя, что в 13 раз превышает допустимую законом норму.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, причинившим потерпевшему тяжкое телесное повреждение, открыто уголовное производство. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с возможностью внесения залога в размере 908 400 гривен.

Ситуация с аварийностью

В Белоцерковском районе Киевской области произошла авария с участием грузовика и двух легковых авто. В результате ДТП погибли два человека, одного пострадавшего из искореженной машины деблокировали спасатели.

Как сообщал OBOZ.UA, вблизи села Бузовая Киевской области в четверг, 24 июля, произошла авария с участием трех грузовиков. В результате ДТП образовалась пробка в сторону Киева, есть пострадавшие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!