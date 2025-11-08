На Киевщине произошла авария с участием внедорожника и легковушки: есть пострадавшая. Фото

В Броварах Киевской области произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате столкновения пострадала водитель одного из транспортных средств.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, на днях в Броварах, на регулируемом перекрестке в городе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

"Правоохранители предварительно установили, что 54-летний водитель автомобиля Land Rover, во время проезда перекрестка совершил столкновение с автомобилем Zeekr, который двигался на зеленый сигнал светофора", - уточнили в пресс-службе.

В результате столкновения, 46-летняя водитель Zeekr получила телесные повреждения и была госпитализирована. По данному факту следователи Броварского районного управления полиции начали уголовное производство (ч. 1 ст. 286 УКУ).

Ситуация с аварийностью

