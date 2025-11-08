На Киевщине произошла авария с участием внедорожника и легковушки: есть пострадавшая. Фото
В Броварах Киевской области произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате столкновения пострадала водитель одного из транспортных средств.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства аварии установят следователи.
Что известно
По словам правоохранителей, на днях в Броварах, на регулируемом перекрестке в городе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.
"Правоохранители предварительно установили, что 54-летний водитель автомобиля Land Rover, во время проезда перекрестка совершил столкновение с автомобилем Zeekr, который двигался на зеленый сигнал светофора", - уточнили в пресс-службе.
В результате столкновения, 46-летняя водитель Zeekr получила телесные повреждения и была госпитализирована. По данному факту следователи Броварского районного управления полиции начали уголовное производство (ч. 1 ст. 286 УКУ).
Ситуация с аварийностью
В Голосеевском районе Киева пьяный водитель Lexus сбил насмерть пешехода. После этого легковушка протаранила электроопору и загорелась.
Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевской области пьяный водитель легковушки Opel на скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с Chery. От полученных травм в ДТП мужчина, который находился за рулем Chery, скончался в машине скорой помощи.
