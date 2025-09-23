На Киевщине нашли установленную на растяжке противопехотную гранату. Фото

В лесном массиве Бучанского района Киевской области нашли установленную на растяжке и закрепленную на дереве противопехотную гранату. Чтобы обезвредить находку, на место вызвали саперов.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Жителей региона призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызвать специальные службы.

Что известно

"Саперы обезвредили боевую гранату РГД-5, установленную на растяжке и закрепленную на дереве в лесном массиве Бучанского района. Напоминаем: в случае обнаружения подозрительных предметов не следует самостоятельно их осматривать или перемещать. Немедленно сообщите о находке по номеру "101", – призвали спасатели.

РГД-5 ("Ручная граната дистанционная") – противопехотная осколочная ручная граната дистанционного действия, наступательного типа. Основное назначение – поражение личного состава противника осколками корпуса.

Опасные находки

В Шевченковском районе Киева коммунальщик при осмотре дома, пострадавшего в результате российского обстрела, обнаружил кассетный боеприпас. Из-за опасности в транспортировке саперы уничтожили его в парке города.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевской области взрывотехники изъяли боевую часть вражеского беспилотника. Она не сдетонировала и представляла угрозу для граждан.

