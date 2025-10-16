На Киевщине ликвидировали утечку азотной кислоты. Подробности, фото и видео

В Обуховском районе Киевской области во время перевозки грузовиком азотной кислоты произошла утечка опасного вещества. Чтобы ликвидировать последствия, на место происшествия вызвали спасателей.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. К счастью, никто не пострадал.

Что известно

По словам спасателей, на автодороге в селе Росава Обуховского района произошел разлив около 1 кубического метра азотной кислоты из цистерны, которую перевозил грузовик.

"Специалисты ГСЧС Украины, в частности группа радиационно-химической и биологической защиты АРЗ СП г. Белая Церковь, совместно с Мобильным спасательным центром быстрого реагирования и специалистами ГУ "Киевский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины", оперативно локализовали ситуацию", – уточнили в пресс-службе.

Спасатели перекачали кислоту в другую емкость, предотвратив дальнейшее распространение опасного вещества. Угрозы для населения нет.

Что известно о химическом веществе

Азотная кислота, нитратная кислота (HNO3) – сильная одноосновная, высококоррозионная кислота, реагирует с большинством металлов, сильный окислитель. Имеет тенденцию приобретать желтый оттенок из-за накопления оксидов азота при долгом хранении. Едкая, токсичная.

Как сообщал OBOZ.UA, на Львовщине произошла разгерметизация автоцистерны, которая везла соляную кислоту. Вещество вытекало из транспортного средства, из него шел пар.

