Мужественно защищал Украину: на Киевщине простились с военнослужащим Виталием Кабанецем. Фото

Во время выполнения боевого задания на фронте погиб военнослужащий из Обуховского района Киевской области Виталий Кабанец. Сердце храброго украинского воина остановилось 1 декабря 2025 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Обуховского городского совета. Вечная память и слава Герою!

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"С глубокой скорбью сообщаем, что Обуховская община потеряла своего Защитника – Виталия Николаевича Кабанца, боевого медика, воина, который мужественно защищал Украину от российских захватчиков", – говорится в сообщении.

Герой был участником АТО, а с первых дней полномасштабного вторжения добровольно встал на защиту Родины. Служил в рядах 93-й ОМБр "Холодный Яр" и 67-й отдельной механизированной бригады, спасая жизни соратников на самых горячих направлениях фронта.

К сожалению, воин погиб 1 декабря 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Степовое Днепропетровской области. Долгое время забрать его тело было невозможно из-за интенсивности боевых действий.

"Выражаем искренние соболезнования маме Варваре Гнативне, отцу Николаю Ивановичу, брату Александру, дочери Виталине, всем родным, близким, друзьям и сослуживцам погибшего Защитника", – добавили в пресс-службе.

Героя похоронили в селе Слободка Киевской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Назар Герасимчук. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 19 июня 2026 года.

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