Можем сегодня жить и работать в своем государстве только благодаря вам: Кличко поздравил военных с Днем ВСУ

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил защитников с Днем Вооруженных сил. Он отметил, что граждане нашего государства могут сегодня жить и работать в своей стране только благодаря украинским воинам.

Об этом киевский городской голова написал в своем Telegram-канале. Праздник отмечается 6 декабря.

"Мы ценим и уважаем отвагу наших Вооруженных сил не только в их праздник, а ежедневно. Ведь можем сегодня жить и работать в своем государстве только благодаря вам, наши защитники!" – написал Кличко.

Мэр подчеркнул, что обязанность украинцев – быть достойными службы ВСУ. Киев и его громада поддерживают и помогают военным: дронами, РЭБами, выплатами ветеранам, заботой об их семьях.

"Большая благодарность каждому и каждой в строю! Вечное уважение павшим Героям... Слава ВСУ! Слава украинским Героям!" – добавил Кличко.

Добавим, Украина в субботу, 6 декабря, отмечает День Вооруженных сил — праздник силы, стойкости и несокрушимого духа тех, кто держит оборону государства. На фоне полномасштабной войны поздравления военных превращается не просто в традицию, а в знак национального единства и благодарности.

Как сообщал OBOZ.UA, День Вооруженных сил Украины – это день силы, памяти и благодарности. В этот день мы не только поздравляем наших защитников, но и вспоминаем тысячелетнюю историю борьбы за независимость.

