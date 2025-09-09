Молчаливые и неподвижные: в ГАЗО показали, как выглядят 'охранники Чернобыля'. Фото

Природа продолжает завоевывать покинутый в результате аварии Чернобыль. Однако местами растительность и остатки цивилизации порождают невероятные вещи. Например, старые электрические столбы благодаря дикому плющу превратились в молчаливых "охранников" города.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО). Сегодня доступ к этим местам закрыт для гражданских.

Что известно

"Они молчаливы и неподвижны. Стоят среди густой зелени, окутанные виноградом и диким плющом, и кажется, что вот-вот сделают шаг. Природа вдохнула в электрические столбы другой смысл. Теперь они охранники Чернобыля. Хранители времени и памяти", – говорится в сообщении.

Отмечается, что "часовой" на первом фото был замечен в районе улиц Первомайской и Краснознаменной, второй – на улице Пролетарской.

На опубликованных фото можно увидеть, что благодаря растительности столбы издалека можно принять за людей, особенно это, вероятно, будет заметно ночью.

Исследование Зоны

В Чернобыльской зоне ученым удалось зафиксировать присутствие редкого и крайне осторожного жителя украинского Полесья. Бурый медведь, а речь идет именно о нем, находился в поисках пары.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне отчуждения заметили одного из самых распространенных слизней – фулиго желтый. Он не имеет мозга, умеет путешествовать, а в Мексике его даже едят.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!