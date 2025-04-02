Метро Киева закроет движение на 'красной' ветке 5-6 апреля: что произошло

В Киеве 5 и 6 апреля остановят движение поездов между станциями метро "Лесная" и "Днепр". Это сделают из-за ремонта Дарницкого путепровода.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Будет организован дублирующий автобусный маршрут.

"В эти выходные на Дарницком путепроводе будут демонтировать балки пролетных строений. Следовательно, для безопасности пассажиров наземные станции метро от "Лесной" до "Днепра" будут закрыты", – говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что дублирующий автобус №1М будет курсировать с интервалом движения до 10 минут

в направлении от станции метро "Лесная" до "Арсенальной" - вдоль Броварского проспекта, Днепровского спуска, Аллеи Героев Крут, далее по улице Ивана Мазепы до станции метро "Арсенальная";

в обратном направлении – по тому же маршруту, кроме отрезка между станциями метро "Дарница" – "Черниговская". Транспорт будет двигаться через улицу Андрея Малышко.

Также увеличат количество трамваев №8, 27 и автобусов №118.

Поезда будут двигаться между станциями "Академгородок" и "Арсенальная" в соответствии с графиком движения выходного дня. С 7 апреля станции метро от "Лесной" до "Днепра" будут работать в обычном режиме.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на год закроют движение для транспорта и пешеходов по части проспекта Европейского Союза. Это необходимо для строительства линии метрополитена на Виноградаре.

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