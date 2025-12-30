Местами снег и до 7°С мороза: какой будет погода по Киевской области в последний день 2025 года

В Киевской области в среду, 30 декабря, синоптики предупреждают о небольшом снеге, на дорогах местами гололедица. Воздух в регионе днем 2-7°С мороза.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 31 декабря по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Небольшой снег. По области на дорогах местами гололедица. Температура по области ночью 4-9°С мороза, днем 2-7°С мороза; в Киеве ночью 6-8°С мороза, днем около 5°С мороза", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Ночью и утром шел мелкий снег. Больше осадков не ожидается.

Погода в предыдущие периоды

Календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

