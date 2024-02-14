Местами дождь и до +4°С: прогноз погоды по Киевской области на 15 февраля

В Киеве и Киевской области в четверг, 15 февраля, облачно с прояснениями, днем местами небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +4°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 15 февраля по Киевской области. Облачно с прояснениями. Небольшой дождь (днем местами). Температура по области в течение суток 0-4°С тепла; в Киеве в течение суток 1-3°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 15 февраля, облачная погода продержится в Киеве весь день. Без осадков.

Напомним, осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

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