Легче вернуть эвакуированное авто: приложение 'Киев Цифровой' получило новую функцию. Как воспользоваться

Мобильное приложение "Киев Цифровой" получило новую важную функцию. Теперь вернуть эвакуированное авто можно будет гораздо проще и быстрее.

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Об этом сообщили разработчики приложения. Чтобы воспользоваться функцией, его нужно обновить.

"Имеем свежую порцию обновлений, которые стали возможны благодаря вашему фидбеку. Теперь возвращайте эвакуированное авто еще проще: если у вас нет водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства в приложении "Дія" – загружайте один документ через Действие. Другой можно сфотографировать. Вдруг инспектор отклонит заявление из-за неподходящего фото – придем на помощь. Вы получите уведомление с подробным объяснением, какую фотографию нужно сделать", – говорится в сообщении.

Разработчики добавили, что больше водителям не придется проверять, когда заявление утвердят, потому что обновленное приложение просчитает точное время до минуты. Сама проверка будет обычно занимать не более 15 минут.

"Лишаем головные боли во время эвакуации. Однако знаем и способ вообще о ней не думать – удобно оплачивайте парковку в Цифровом. Это быстро, просто и гораздо выгоднее, чем штрафы и возврат авто со штрафплощадки", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице благодаря мобильному приложению "Киев Цифровой" можно получить информацию об остановках маршрутных автобусов. Кроме того, это касается их схем движения.

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