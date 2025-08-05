Костел Святого Николая пережил пожар, но может не пережить бюрократии: в чем проблема

Костел святого Николая в Киеве, который пережил пожар в сентябре 2021 года, вскоре может не выдержать бюрократического затягивания реставрационных процедур и передачи здания религиозной общине. Министерство культуры до сих пор не выполнило меморандум о передаче костела, а необходимые документы и согласования до сих пор затягиваются, что создает реальную угрозу существованию архитектурного памятника.

Видео дня

Об этом рассказал отец Павел Вышковский, настоятель храма святого Николая, в интервью газете "Зеркало недели". Он рассказал, что по поводу состояния здания коммуницирует с Минкультом посредством переписки.

Небрежность привела к уничтожению

По словам священнослужителя, Минкультуры "никогда не было эффективным пользователем" здания костела и "именно поэтому здание выглядит так, как выглядит".

В частности, после удара РФ 20 декабря 2024 года рядом с костелом, когда в храме вылетели стекла, была повреждена крыша и витражи к оправданиям относительно текущего состояния здания "подтягивают" под этот прилет, не учитывая событий, произошедших до этого, говорит отец Павел.

"Пожар произошел потому, что сгорела электропроводка, которую балансодержатель, то есть Национальный дом органной и камерной музыки (НБОКМ), должен был бы заменить еще 15 лет назад. Небрежность привела к уничтожению органа", – сказал рассказал он.

По словам Павла Вышковского, после пожара украинцы перечисляли средства на счет НБОКМ, который Минкультуры определило главным для сбора.

"Кто-то говорит, что было собрано 25 млн грн. Маси Найем был представителем от бизнеса, руководил этим процессом", – говорит настоятель.

Однако арафию не допустили к участию в противоаварийных работах – их выполняла компания, выбранная Минкультом.

"Представителем от министерства, то есть балансодержателем, был НБОКМ. С сентября до начала января в храме работы не проводились. Четыре месяца костел просто стоял с выбитыми окнами: мороз, снег, дождь... Все это попадало внутрь. Балансодержатель готовил проектную документацию, а когда уже ее сделали, то сами работы выполнили менее чем за месяц", – рассказал священнослужитель.

Сначала согласно документации стоимость работ составляла 21,5 млн грн, затем после проверок – 19 млн грн, а затем – уже 13 млн грн.

Когда в обществе усилилось давление и начались проверки, Маси Найем выразил вопрос к Минкульту относительно честности и эффективности использования средств.

Тогдашний министр культуры Александр Ткаченко созвал пресс-конференцию в костеле.

"Отчитались об использовании всех средств на так называемые аварийные работы. Часть средств – 5 млн – балансодержатель, то есть НБОКМ, оставил у себя на счету. Эти деньги якобы предназначались на перевозку для них органа из Швейцарии, который сейчас хранится во флигеле Октябрьского дворца", – говорит Павел Вышковский.

Он добавил, что во время аварийных работ были натянуты защитные сетки, положены плиты на пол, смонтировано отопление, которое просуществовало всего 20 дней – потому что было "очень дорогим и оказалось неэффективным".

"Отопление должно было обеспечить подсыхание костела. Мыли стены от сажи, оставшейся после пожара. Все окна закрыли поликарбонатом – потому что чтобы вышел дым и огонь, наверху выбили 13 больших окон. Сетки установили после пожара, чтобы куски крыши не падали людям на головы", – сказал настоятель.

Однако костел сейчас выглядит так, будто работы не до сих пор завершены, – сетки не сняли как часть противоаварийных работ.

"Мы не имеем права их снимать. Это будет считаться вмешательством, и нас могут за это оштрафовать. То же самое и панели на окнах. Они хорошие, но в жару имеем эффект теплицы. Я – не архитектор, но это очень вредит зданию", – рассказал Павел Вышковский.

Борьба за костел продолжается 30 лет

Прихожане уже почти 30 лет пытаются вернуть костел в собственное пользование.

В 2021 году Минкульт подписал меморандум, которым обязался передать святыню общине после противоаварийных работ – до 1 июня 2022 года.

Верующие подготовили проект восстановления, нашли меценатов и были готовы к реализации. Однако министерство так и не выполнило обещание.

"Государство в лице Минкультуры подписало меморандум о передаче костела. Значение меморандума – это торжественное обязательство о том, что выполнят те, кто заключал соглашение. Это как клятва – а нарушение этого соглашения разрушает репутацию того, кто его не выполнил. Минкультуры взяло на себя обязательства и уничтожило репутацию – свою личную и правительства", – сказал настоятель.

Приход совместно с общественностью подал петицию на сайте правительства, которая быстро набрала более 25 тысяч голосов. Премьер Денис Шмыгаль пообещал до 1 мая 2024 года костел передать приходу.

"Но и этого не произошло. Нам не оставалось ничего другого, как обратиться в суд. И хочу напомнить: еще 9 декабря 2005 года президент Виктор Ющенко подписал поручение, которым обязывал передать костел приходу до 1 июля 2006 года", – напомнил священник.

"Павел Вишковский рассказал, что во время встречи 20 июня он сказал министру культуры о том, что необходимо "просто выполнить" решение суда.

Тот ответил, что выполнит решение суда, но вместо этого была подана кассационная жалоба в Верховный суд.

Верховный суд в свою очередь обязал Минкульт передать здание католической общине, но ведомство и дальше медлит с выполнением решения.

Критическая ситуация привела к потере доверия со стороны международных партнеров. Несмотря на наличие гарантийных писем от католиков США, Испании, Бельгии, Италии и правительства Польши, поддержка была приостановлена из-за нарушения меморандума со стороны Минкульта.

"Нам говорят: "Извините, мы не можем помогать таким образом, если Минкульт не выполняет свои обязательства", – сказал настоятель костела.

Ситуация вызывает недоумение и в Ватикане. Еще в 2020 году президент Владимир Зеленский направил письмо Папе Франциску (умер 21 апреля 2025 года), в котором заверил, что костел передан в пользование общине.

Во время визита в Киев госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин был удивлен, что храм до сих пор не передан верующим.

"Наш костел разрушается не из-за нехватки ресурсов, а из-за системной бездеятельности. Это не укладывается ни в правовые, ни в моральные рамки", – сказал Павел Вышковский.

В конце концов он обратился к премьер-министру Юлии Свириденко с призывом вмешаться в ситуацию и обязать Минкульт выполнить решение суда.

"Вскоре придет зима, а окна в храме так и не закрыты. Нужно спасать здание от полного уничтожения. Равнодушие убивает", – говорит отец Павел.

Что предшествовало

Костел Святого Николая – один из двух римско-католических костелов Киева, был построен в 1899-1909 годах. Он расположен в центре столицы на Большой Васильковской. В сентябре 2021 года храм был поврежден вследствие пожара.

20 декабря 2024 года, костел Святого Николая был поврежден взрывной волной и обломками вследствие ракетного удара РФ.

24 января 2025 года Днепропетровский окружной административный суд обязал Минкульт передать здание костела религиозной громаде Римско-католической церкви.

Как писал OBOZ.UA, в апреле Павел Вышковский рассказал, что костел Святого Николая находится в аварийном состоянии. На его содержание долгое время государство выделяло средства, однако в громаде говорят, что они использовались неэффективно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!