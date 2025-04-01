Это последствия бездействия: настоятель костела Святого Николая в Киеве рассказал о состоянии храма. Видео

Костел Святого Николая, который является одной из визиток Киева, сегодня находится в аварийном состоянии. Для его содержания долгое время государство выделяло средства, однако верующие говорят, что они использовались неэффективно.

Видео дня

Об этом рассказал настоятель храма Павел Вышковский, передает Deutsche Welle Украина. Решением суда здание передали религиозной общине Римско-католической церкви.

Костел Святого Николая в Киеве – шедевр известного архитектора Владислава Городецкого и одна из визиток столицы. В настоящее время этот храм в аварийном состоянии крыша – "как решето", а его фасад покрыт трещинами.

"Это от вибрации метро – фундамент просто лопает", – добавил Вышковский.

На содержание костела государство годами выделяло средства, но, по словам верующих, они использоваться неэффективно. Настоятель добавил, что сегодняшнее состояние здания – это "последствия бездействия, к сожалению, того, что храм не имеет своего хозяина".

Костел Святого Николая – один из двух римско-католических костелов в Киеве, построенных до 1917 года. Он расположен в центре города на Большой Васильковской улице. В сентябре 2021 года храм был поврежден в результате пожара.

В пятницу, 20 декабря 2024 года, он был поврежден в результате российского ракетного обстрела. Взрывной волной и обломками выбило стекло в здании.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд обязал Минкульт передать здание костела Святого Николая в Киеве религиозной общине Римско-католической церкви. Соответствующее решение было принято в ходе заседания в пятницу, 24 января.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!