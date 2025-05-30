Собирал разведданные: СБУ задержала агента ФСБ, который наводил российские ракеты на аэродромы ВСУ. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали очередного агента российской ФСБ в Хмельницкой области. По заданию врага он наводил российские ракеты на аэродромы Вооруженных сил Украины.

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Предатель сейчас находится под стражей и может остаться там пожизненно. Подробности сообщили в Telegram-канале СБУ.

"Киберспециалисты Службы безопасности предотвратили серию воздушных атак РФ по авиационной инфраструктуре Сил обороны. По результатам спецоперации в Хмельницкой области СБУ задержала агента ФСБ, который собирал разведданные для огневого поражения аэродромов ВСУ на западе Украины. Злоумышленником оказался 53-летний местный безработный, который попал в поле зрения оккупантов как прокремлевский "комментатор" на Телеграмм-каналах", – говорится в сообщении.

Как установили спецназовцы, по заданию российских спецслужб предатель пытался выявить взлетно-посадочные полосы ВСУ в западных областях Украины, а также отслеживал "график" боевых вылетов на аэродромах. Эта информация, по данным СБУ, нужна была россиянам для дальнейших ракетно-дроновых ударов по отечественной военной авиации.

Нанести ущерб, как следует из сообщения СБУ, предатель не успел.

"Киберспециалисты Службы безопасности заблаговременно разоблачили агента и пошагово задокументировали его разведывательную деятельность. После проведения спецмероприятий для обеспечения безопасности локаций Сил обороны предателя задержали по месту жительства. Во время обыска у него изъят телефон, на котором он накапливал информацию и готовил "отчет" для ФСБ", – отметили в Службе.

Сейчас вражеский агент находится под стражей. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), максимальная санкция которой предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала информатора ФСБ, который готовил прорыв ДРГ на север Харьковщины. Предатель - 45-летний работник одного из комбинатов в Богодуховском районе – разведывал маршруты для российских ДРГ, которые пытаются осуществить прорыв вглубь территории Харьковщины. В частности, его задачей было найти и предложить дороги в обход оборонительных позиций ВСУ и Госпогранслужбы.

Также он наводил российские КАБы на позиции Сил обороны.

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