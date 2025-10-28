Кличко рассказал, когда начнется отопительный сезон для жилых домов Киева

В Киеве в среду, 29 октября, начнется отопительный сезон в жилом фонде города. На полное развертывание системы теплоснабжения понадобится семь дней.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Тепло в больницы и другие учреждения социальной сферы начали подавать с 3 октября.

Что известно

"29 октября Киев начнет отопительный сезон в жилом фонде. В вопросе о старте отопительного периода город учитывал ключевые факторы – погодные условия, рациональное использование топлива, обеспечение санитарных температурных параметров в домах и снижение нагрузки на электросеть", – написал Кличко.

Мэр напомнил, что развертывание системы теплоснабжения технологически требует до 7 дней. И, учитывая дальнейшее снижение температуры, городская власть приняла решение о начале подачи тепла в помещения киевлян.

Отопительный сезон для больниц, школ, детсадов и других учреждений социальной сферы столица начала 3 октября по индивидуальным заявкам их руководителей.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина уже обеспечила 70% необходимых средств для импорта газа, что позволит полностью покрыть потребности в отоплении этой зимой. Официальный старт отопительного сезона запланирован от 28 октября, а в социальных учреждениях тепло уже подают.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!