Клещи атакуют: в Киеве зафиксировали рост количества больных болезнью Лайма. Подробности

В Киеве с мая по июнь зафиксировали рост количества больных системным клещевым боррелиозом (болезнь Лайма). Он передается через укусы клещей.

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Об этом говорится в ответе ГУ "Киевский городской Центр контроля и профилактики болезней" на запрос OBOZ.UA. К счастью, умерших в результате заболевания боррелиозом в столице нет.

Ситуация с заболеваемостью

"Информация по случаям заболевания болезнью Лайма (системный клещевой боррелиоз. – Ред.). В мае-июне 2025 года в городе Киеве было зарегистрировано 164 больных (146 взрослых и 18 детей до 17 лет)", – говорится в сообщении.

В Центре добавили, что за последние два месяца (май-июнь) наблюдается рост количества больных. Это связано с повышенной активностью клещей в летний период. Так, в марте-апреле было зарегистрировано только 18 больных.

Добавим, данных по заболеваемости болезнью Лайма в столице на июль пока нет.

Что известно о болезни

Болезнь Лайма (также известна как системный клещевой боррелиоз) – природно-очаговая инфекционная болезнь из группы бактериальных зоонозов. Болезнь передают клещи. Характеризуется она преимущественным поражением кожи в виде мигрирующей эритемы, а также нервной системы, опорно-двигательного аппарата и сердца.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве зафиксировали рост заболеваемости COVID-19. Если с 7 апреля по 1 июня было зарегистрировано 150 больных, то за неполные два месяца лета уже 260.

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