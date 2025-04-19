В Киеве произошла стычка между полицией и активистами, протестующими против ЛГБТК+ кинофестиваля. Видео

В Подольском районе Киева в субботу, 19 апреля, произошли столкновения полиции с представителями организации "Правая молодежь". Последние протестовали из-за проведения ЛГБТК+ кинофестиваля Sunny bunny.

Видео дня

Об этом сообщило Суспільне. Официальной информации от правоохранителей о происшествии пока нет.

Так, после обеда в Киеве возле кинотеатра "Жовтень" произошла стычка полиции с представителями организации "Правая молодежь". Сегодня там проходит первый в Украине фестиваль квир-кино Sunny Bunny. Представители организации протестовали против проведения этого мероприятия.

На опубликованном видео можно увидеть, что активисты пытались пройти через границу полиции, из-за чего возникла стычка.

Отмечается, что незадолго до старта фестиваля в сети обратили внимание на то, что даты приходятся на Пасху, что повлекло за собой дискуссии о том, насколько это уместно. Организаторы ответили, что даты проведения согласовываются заранее в соответствии с международным фестивальным календарем и зафиксированы во второй половине апреля.

Как сообщал OBOZ.UA, представители Kyiv Pride в День памяти жертв Голодомора собирались провести "Квир-пропаганда Фест". После шквальной критики со стороны общественности они перенесли фестиваль на другую дату и извинились.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!