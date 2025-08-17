Киевлян напугала стрельба из автомобилей среди бела дня на Почтовой площади: что это было

В воскресенье, 17 августа, в Киеве жителей и гостей города напугала стрельба из автомобилей. Она была слышна среди бела дня на Почтовой площади.

Видео начали публиковать столичные Telegram-каналы. Как оказалось впоследствии, выстрелы оказались ненастоящими – это были съемки фильма.

"Перестрелка с погоней произошла в Киеве: деталей пока нет", – писали местные каналы.

Однако впоследствии появилась информация о том, что в столице снимают новый фильм.

"Пишут, что стрельба в Киеве – это съемки фильма. Как видите, девушки на видео тоже были не в курсе", – говорится в сообщении.

Что известно о фильме

Это лента под названием "Киллхаус" – будущий украинский полнометражный фильм в жанре боевик-триллер. Режиссером фильма стал Любомир Левицкий. Дата проката запланирована на 20 ноября.

