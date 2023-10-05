Киев сэкономит: в КГГА разъяснили ситуацию с новой оплатой за проезд по банковской карте

В Киеве правила и возможности оплаты проезда в столичном общественном транспорте остаются такими, как раньше. Изменение процедуры списания средств после расчета банковской картой является чисто техническим решением и позволит городу сэкономить.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. В столичном метро введение таких изменений будет постепенным.

"Объясняем, почему в общественном транспорте при оплате за проезд по банковской карте средства будут списывать не сразу, а объединяющие списания за каждые две поездки. Правила оплаты проезда в транспорте не изменяются. Изменяется только время списания средств с банковской карты за проезд (после каждой второй поездки) и это чисто техническое решение. Объединение двух платежей в один позволит городу сэкономить средства, ведь с каждой транзакции, при оплате банковской картой, берется фиксированная комиссия. Если же средства снимаются за 2 поездки сразу, это оптимизирует оплаты за эти транзакции", – отметили в КГГА.

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Как пояснили в Департаменте информационно-коммуникационных технологий, средства будут списываться после каждой второй поездки:

первая поездка – система не снимает средства;

вторая поездка – система снимает деньги за первую и вторую;

третья поездка – система не снимает средства;

четвертая – система снимает деньги за третью и четвертую;

и так далее.

Если пассажир не совершит четную поездку до вечера, списание за нечетную состоится после 21:07. Если вторая поездка происходит после 22:00, система в течение следующего дня будет ждать еще одной поездки, чтобы списать средства за две сразу. И если не дождется – спишет деньги снова после 21:00.

В пресс-службе добавили, что такие изменения не повлияют на проверку оплаты проезда. Если оплата производилась банковской картой, назовите контроллеру 4 последние цифры номера карты. Если вы оплачивали проезд через Apple или Google Pay, назовите 4 последние цифры виртуального счета в Wallet. Также можно поднести банковскую карту или смартфон, с которого оплатили проезд, к валидатору.

Если контролер требует банковскую выписку или SMS о списании, необходимо обращаться с жалобой на горячую линию "Киевпасстранса": 0800504411.

"Введение изменений в метро будет постепенным. Первой станцией, а точнее — первым турникетом, где взыскание средств будет по новой схеме, стала станция "Площадь Украинских Героев". Впоследствии к этой системе будут подключаться остальные турникеты", – уточнили в КГГА.

Стоит отметить, что в подземке можно оплатить банковской картой сразу несколько человек. А вот в наземном транспорте, где оплата за проезд банковской картой стала возможна только в этом году, пока оплатить можно только одну поездку. Для оплаты сразу нескольких поездок можно воспользоваться транспортной картой или же, купив QR-билет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 4 октября была изменена процедура оплаты за проезд с банковских карт во всем общественном транспорте. Теперь она будет взиматься не за каждую поездку по отдельности, а за каждые 2 вместе.

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