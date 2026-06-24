Киев охватит аномальная жара: до скольких градусов прогреется воздух

Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшее время Киев охватит сильная жара. Начиная с воскресенья, 28 июня, дневная температура не будет опускаться ниже +30°С.

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Соответствующие данные опубликовал портал Sinoptik. В столицу наконец-то пришло настоящее лето.

Что известно

Так,начиная с 28 июня, в Киев придет сильная жара – днем столбики термометров будут держаться выше отметки в +30°С. Такую погоду стоит ожидать в столице как минимум до конца следующей рабочей недели. В среднем в городе прогнозируют +21°С… +31°С. Однако жару "разбавят" дожди: во вторник и среду – 30 июня и 1 июля соответственно.

Стоит добавить, что, согласно информации портала AccuWeather, "теплее всего" в Киеве будет в понедельник, 29 июня, когда воздух в городе прогреется до +35°С. "Облегчения" можно ожидать с пятницы, 29 июня, когда дневная температура составит +28°С.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025–2026 годов в Киеве. Последние два месяца этой зимы были холоднее нормы, а количество осадков за эту календарную зиму составило 112 мм, что соответствует 91% климатической нормы.

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