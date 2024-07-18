Порывы ветра и ухудшение видимости на дорогах: Киев накрыл сильный ливень. Фото и видео

Киев в четверг, 18 июля, во второй половине дня накрыл сильный ливень, сопровождавшийся градом и порывами ветра. Из-за осадков ухудшилась видимость на дорогах столицы, а также местами начало подтапливать проезжую часть.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. В регионе объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Так, во второй половине дня Киев накрыл сильный ливень с градом. В некоторых районах города сильный ветер ломает ветки деревьев, а листья поднимались на последние этажи многоэтажных домов.

Кроме того, из-за осадков ухудшилась видимость на дорогах столицы, а также местами начало подтапливать проезжую часть улиц.

Напомним, по прогнозу синоптиков в Киеве и Киевской области в четверг, 18 июля, до конца суток грозы, град и шквал 15-20 м/с. Кроме того, ожидаются сильные ливни, II уровень опасности, оранжевый.

Как сообщал OBOZ.UA, столицу и Киевскую область в среду, 17 июля, во второй половине дня накрыла гроза, которая местами сопровождалась сильными порывами ветра. В результате непогоды в некоторых районах фиксировали падение деревьев, в Киевской области зафиксировано повреждение электросетей.

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