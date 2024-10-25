Киев и Киевщина попали в пятерку антирейтинга по нарушению языкового закона: подробности
В этом году Киев возглавил антирейтинг по поводу нарушения языкового закона в Украине. В столице было зафиксировано более 706 обращений граждан.
Об этом сообщили в проекте Опендатамедиа. Меньше всего обращений зафиксировано на Ровенщине.
"1808 обращений граждан по поводу нарушения языкового закона зафиксировано в Украине в этом году. Это в 1,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего украинцы жалуются на отсутствие украинской версии сайта – 29%. Обслуживание на русском языке послужило причиной жалоб в 16% обращений. Еще 14% нарушений связано с рекламой", – говорится в сообщении.
В Опендатамедиа отметили, что в этом году антирейтинг нарушений языкового закона возглавили:
- Киев – 706 обращений;
- Одесщина – 326;
- Харьковщина – 149;
- Днепропетровщина – 148;
- Киевщина – 77.
"Обращений стало меньше, в то же время наказаний за ними стало больше. Так, 216 протоколов было составлено на нарушителей языкового закона в этом году. Это уже в 1,7 раза больше, чем за весь 2023 год. Уже наложено 64 штрафа и вынесено 91 предупреждение", – добавили авторы проекта.
Как сообщал OBOZ.UA, в Одессе произошел очередной языковой скандал. Охранник отказался общаться с гражданкой на украинском, а полицейские, вероятно, запутались в нормах закона и оправдывали мужчину – они утверждали, что требование предоставлять услуги госязыком якобы касается только госслужащих.
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