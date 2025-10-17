Из-за бешенства в одном из районов Киева введены карантинные ограничения. Все подробности

В Киеве из-за выявления случая бешенства у лисы введены карантинные ограничения. Событие произошло в Голосеевском районе столицы.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы Киева. Жителей города призвали быть осторожными и не контактировать с дикими и бездомными животными.

Что известно

"Состоялось заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при исполнительном органе Киевского городского совета (КГГА). На заседании рассмотрена информация об установлении случая заболевания бешенством у дикой лисы на территории Голосеевского района города Киева", – говорится в сообщении.

Согласно решению комиссии были введены карантинные ограничения на территории дома отдыха "Конча Заспа" (Столичное шоссе, 24) и в зоне радиусом 10 км вокруг очага инфекции. Также утвержден План мероприятий по ликвидации бешенства животных в Голосеевском районе и определена угрожающая зона, прилегающая к карантинной территории.

Что известно о бешенстве

Бешенство – это смертельное вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему человека и теплокровных животных. Заболевание вызывается вирусом семейства Rhabdoviridae рода Lyssavirus. Вирус передается через слюну инфицированного животного, чаще всего во время укусов. Однако возможно заражение через царапины или попадание слюны на слизистые оболочки или открытые раны.

Заражение бешенством возможно даже при контакте с мертвым инфицированным животным – например, через порезы или царапины при разборке туши или снятии шкуры, а также при попадании слюны погибшего животного на поврежденную кожу. Чтобы минимизировать риск заражения бешенством, держитесь на расстоянии от бездомных или диких животных, не следует их касаться, кормить с рук или пытаться приручить.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Обенижи Иваничевской громады на Волыни бешеный волк напал на местного жителя. Животное бродило по улицам, не боялось людей, заходило во двор и бросалось на собак.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!