Информация о свете на экране: 'Киев Цифровой' получил важную функцию. Видео

Мобильное приложение "Киев Цифровой" получило новую важную функцию. Отныне пользователи смогут видеть графики отключений света прямо на экране телефона благодаря отдельному виджету.

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Об этом сообщили в пресс-службе разработчиков. Чтобы воспользоваться функцией необходимо обновить приложение.

"Киев Цифровой" теперь имеет виджеты света. Это означает, что график ДТЭК будет прямо на экране телефона. Работает автоматически, обновляется сам. И сразу видно, планируются ли отключения, действуют ли экстренные, или же их нет и пока не предвидится", – говорится в сообщении.

Как отметили разработчики, пользователям только необходимо добавить адрес, выбрать формат и это позволит всегда знать, когда заряжать павербанк.

Напомним, в приложении "Киев Цифровой" изменился инструмент сохранения данных банковской карты для быстрых оплат. Отныне пополнять поездки на транспортной карте и покупать QR стало еще удобнее.

Как сообщал OBOZ.UA, мобильное приложение "Киев Цифровой" получило новые важные функции для пассажиров столичного общественного транспорта. В частности, теперь есть возможность отслеживать работу метрополитена, а в случае каких-то изменений - узнать об этом оперативно.

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