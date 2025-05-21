Информация о свете на экране: "Киев Цифровой" получил важную функцию. Видео
Мобильное приложение "Киев Цифровой" получило новую важную функцию. Отныне пользователи смогут видеть графики отключений света прямо на экране телефона благодаря отдельному виджету.
Об этом сообщили в пресс-службе разработчиков. Чтобы воспользоваться функцией необходимо обновить приложение.
"Киев Цифровой" теперь имеет виджеты света. Это означает, что график ДТЭК будет прямо на экране телефона. Работает автоматически, обновляется сам. И сразу видно, планируются ли отключения, действуют ли экстренные, или же их нет и пока не предвидится", – говорится в сообщении.
Как отметили разработчики, пользователям только необходимо добавить адрес, выбрать формат и это позволит всегда знать, когда заряжать павербанк.
Напомним, в приложении "Киев Цифровой" изменился инструмент сохранения данных банковской карты для быстрых оплат. Отныне пополнять поездки на транспортной карте и покупать QR стало еще удобнее.
Как сообщал OBOZ.UA, мобильное приложение "Киев Цифровой" получило новые важные функции для пассажиров столичного общественного транспорта. В частности, теперь есть возможность отслеживать работу метрополитена, а в случае каких-то изменений - узнать об этом оперативно.
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