Индустриальная красота сталкивается с дикой природой: как выглядит Чернобыльская зона в августе. Атмосферные фото

В Чернобыльской зоне отчуждения можно увидеть, как индустриальная красота, созданная когда-то человеком, сталкивается с дикой природой. Благодаря камере фотографа мы можем увидеть, как выглядит это невероятное место в августе.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО). Сегодня доступ к этим местам закрыт для гражданских.

"Август в Чернобыльской зоне отчуждения это время тонкого равновесия между спокойствием и памятью. Воздух еще теплый, но уже не палящий; травы поднимаются выше асфальта, а солнце мягко окутывает ржавчину, бетон и стекло. На фотографиях вы можете увидеть сегодняшнее состояние объектов, как рукотворные формы медленно меняются под влиянием природы, как каждый фасад, каждая дорога и каждый оконный проем становятся частью нового ландшафта", – говорится в сообщении.

Как отметили в Агентстве, в Зоне индустриальная красота сталкивается с дикой природой. Металл покрывается мхом, сквозные трещины зданий заполняются вегетацией, а пустые залы наполняются пением птиц и шелестом листьев.

"Это не только история упадка – это история трансформации. В августе эти процессы особенно заметны, потому что свет подчеркивает контрасты: холодный бетон рядом с теплыми оттенками полевых цветов, прямые линии фасадов рядом с высоченными деревьями", – добавили в пресс-службе.

Августовский покой Зоны дает время прислушиваться – к тишине, к эху прошлого, к тихим голосам природы, возвращающейся к себе места. Каждая фотография этой местности – это свидетельство этого медленного диалога между человеком и землей, между индустриальным и первобытным. Если смотреть внимательно, отметили в Агентстве, то можно увидеть не только руины, но и неожиданную красоту, которая рождается на границе двух миров.

Ранее в Чернобыльской зоне ученым удалось зафиксировать присутствие редкого и крайне осторожного жителя украинского Полесья. Бурый медведь, а речь идет именно о нем, находился в поисках пары.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне отчуждения заметили одного из самых распространенных слизней – фулиго желтый. Он не имеет мозга, умеет путешествовать, а в Мексике его даже едят.

