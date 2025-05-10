Герой вернулся на щите: на Киевщине попрощаются с военным Юрием Харченко. Фото

На Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Юрий Харченко. Жизнь мужественного украинского воина оборвалась 10 июня 2024 года.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко.

"Непоправимое... Болезненная весть снова в обществе... Солдат Юрий Харченко, номер обслуги гранатометного отделения гранатометного взвода механизированного батальона. Погиб 10 июня 2024 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Новопокровское Покровского района Донецкой области. Только сейчас Герой возвращается домой, "на щите". Искренние соболезнования родным и близким Юрия Юрьевича", – сообщил Сапожко.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в воскресенье, 11 мая в 12:20 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 13:00 в переулке Андрея Шептицкого, 1 (Приход Трех Святителей УГКЦ).

Похоронят Героя на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко 136).

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Луганском направлении погиб военный из Белой Церкви Киевской области Кирилл Меркулов. Сердце защитника Украины остановилось 25 апреля.

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