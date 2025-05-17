Ему навсегда будет 24: на фронте погиб военный с Киевщины Владислав Олейник. Фото

На Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из села Усовка Киевской области Владислав Олейник. Жизнь защитника Украины оборвалась 9 мая.

Видео дня

Вечная память и слава Герою! Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил поселковый голова Згуровки Василий Цвик.

"И снова потеря... Не успели мы оправиться от страшной вести о гибели одного молодого воина, как горе постучалось в другую семью", – написал Цвик.

В районе населенного пункта Новониколаевка Покровского района Донецкой области, 9 мая погиб житель Усовки Киевской области Владислав Олейник. Защитнику Украины было всего 24 года. Добрый, активный, трудолюбивый парень – он был полон мечтаний и планов на жизнь.

"Невозможно найти слова утешения для родных Владислава. Пусть Господь поможет родителям и всей семье пережить эту трагедию. Это огромная потеря для всей Згуровской общины. Нашему же Герою да будет вечный покой, царство небесное и светлая память", – добавил Цвик.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Донецком направлении погиб военный из Обухова Киевской области Дмитрий Карпенко. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 11 мая.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!