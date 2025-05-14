Был участником АТО: стало известно о смерти военного из Киевской области Александра Морозова. Фото

Во время долгосрочного лечения после полученных ранений умер военный из Белой Церкви Киевской области, ветеран ВСУ Александр Морозов. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 12 мая.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

"Сегодня Белая Церковь будет прощаться с нашим земляком – мастер-сержантом Александром Морозовым (1976 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был ветераном Вооруженных сил Украины, участником боевых действий Антитеррористической операции, Операции Объединенных Сил против российской агрессии, служил главным старшиной батальона одной из воинских частей.

Воин умер 12 мая во время долгосрочного лечения после полученных ранений. Он был верен военной присяге на верность украинскому народу, мужественно выполнив воинский долг, за Украину, ее свободу и независимость.

"Вечная память нашим Героям! Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из села Туровка Киевской области Вадим Подымский. Жизнь защитника Украины оборвалась 8 мая.

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