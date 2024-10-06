Дождь и до +21°С: прогноз погоды по Киевской области на 6 октября

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 6 октября, умеренный, местами сильный дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +21°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 6 октября по Киевщине. Облачно. Умеренный, местами по области дождь. Температура по области 16-21°С, в Киеве 18-20°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 6 октября в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками и будет идти дождь. После обеда он может усилиться.

Напомним, сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым с начала наблюдений, начиная с 1881 года. В течение девятого месяца было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

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