Деньги на защиту города от вражеских атак и не только: Кличко рассказал о задачах Киевсовета 6 ноября

Киевский городской совет в четверг, 6 ноября, во время заседания рассмотрит ряд важных вопросов. В частности, это касается выделения средств защитникам, которые обороняют город от воздушных вражеских атак.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Город продолжает поддерживать ВСУ.

"Сегодня Киевсовет рассмотрит увеличение помощи нашим защитникам. В частности, для защиты столицы от вражеских атак. Напомню, в этом году из городского бюджета на поддержку военных, ветеранов и их семей мы уже направили 11 миллиардов гривен. И надеюсь, все поддержат проект изменений в городскую целевую программу "Защитник Киева", где предусмотрено увеличение поддержки Сил обороны и безопасности еще на 1 миллиард гривен", – написал Кличко.

Мэр добавил, что из этих средств, в частности, 900 миллионов гривен пойдут на поддержку военных подразделений. В том числе военным частям, которые осуществляют противовоздушную оборону Киева. А 100 миллионов – для добровольческих формирований территориальной громады города (ДФТГ), которые тоже принимают активное участие в противовоздушной обороне столицы.

"Подчеркну, мы выделяем средства. Организацией, осуществлением противовоздушной обороны занимаются специалисты – военные, которым мы доверяем и с которыми всегда сотрудничаем", – подчеркнул Кличко.

Кроме того, по словам главы КГГА, также на сегодняшнем заседании Киевсовет рассмотрит вопрос о выделении почти 120 млн грн на софинансирование программы закупки жилья 50/50 и 70/30. Это решение тоже будет касаться наших военных, ветеранов и их семей. А также других слоев, нуждающихся в улучшении жилищных условий и находящихся на квартирной очереди в Киеве.

Также Киевсовет рассмотрит вопрос о докапитализации "Киевгорстроя". Речь идет о направлении третьей – последней – части средств, общая сумма которых была принята ранее.

"Среди неотложных депутаты Киевсовета должны рассмотреть и вопрос об организации бесплатного питания детей из многодетных семей в коммунальных учреждениях дошкольного образования – то есть в детских садах. Думаю, его поддержат все депутаты", – резюмировал Кличко.

