Был верен присяге: на фронте погиб военный из Киевской области Александр Базиливский. Фото

Во время выполнения боевого задания в Сумском направлении погиб военный из Белой Церкви Киевской области Александр Базиливский. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 17 апреля.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

"Сегодня Белая Церковь будет прощаться с нашим защитником: солдатом Александром Базиливским (1973 года)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил стрелком механизированного батальона одной из воинских частей. Погиб 17 апреля при выполнении боевого задания в районе населенного пункта Осоевка Сумской области.

Воин был верен военной присяге на верность украинскому народу, мужественно исполнил военную обязанность в бою за Украину, ее свободу и независимость.

"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из села Тарасовка Киевской области Олег Приемский. Жизнь украинского воина оборвалась 24 октября 2024 года.

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