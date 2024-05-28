"Безбилетный пассажир": в Киеве спасатели достали из-под капота авто гадюку, приехавшую из Львова. Видео

В Киеве водитель легковушки нашел под капотом своей машины обычную гадюку. Как оказалось, "безбилетный пассажир" проехал в столицу в моторном отсеке из Львова.

Об этом сообщили в пресс-службе Kyiv Animal Rescue Group. Пресмыкающегося отпустили на свободу.

"В каком месте "безбилетная пассажирка" подсела в машину, направлявшуюся из Львова в Киев, осталось загадкой. Цель путешествия тоже. Когда владелец машины, приехав в столицу, открыл капот – госпожа Гадюка вежливо спросила "Это уже конечная остановка?". Водитель, обескураженный таким сюрпризом, не знал, что ответить, так что позвонил нам и попросил очередных спасателей стать переводчиками со "змеиного", – рассказали в KARG.

Спасатели добавили, пресмыкающийся вывезли в безопасное место и отпустили в природную среду.

Напомним, в Белой Церкви Киевской области бойцы ГСЧС пришли на помощь собаке. Животное упало в подвальное помещение недостройки и не смогло самостоятельно оттуда выбраться.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области спасатели пришли на помощь упавшему в колодец коту. Четвероногого достали из 16-метровой "тюрьмы".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!