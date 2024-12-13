Без осадков и до 14°С мороза ночью: прогноз погоды по Киевской области на 14 декабря

В Киевской области в субботу, 14 декабря, переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 14°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 14 декабря на территории Киевщины. Переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура ночью 9-14°С мороза, днем 1-6°С мороза; в Киеве ночью около 10°С мороза, днем 3-5°С мороза", – рассказали в пресс-службе.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 14 декабря, встречая нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Киеве покроется облаками, которые продержатся до вечера. Без осадков.

Напомним, осень 2024 года вошла в тройку самых теплых с начала наблюдений. В частности, было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха стала ниже 0ºС. Он продлился почти 20 дней.

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