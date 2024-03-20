Без осадков и до +12°С: прогноз погоды по Киевской области на 21 марта

В Киеве и Киевской области в четверг, 21 марта, ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом, днем без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +12°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 21 марта по Киевской области. Облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом, днем без осадков. Температура ночью от 3°С тепла до 2°С мороза, днем 7-12°С тепла; в Киеве ночью 1-3°С тепла, днем 9-11°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 21 марта в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Напомним, февраль 2024 года в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых в столице после 2002 года. В течение месяца было зафиксировано восемь температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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