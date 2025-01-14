Без МакДональдса и необычный вход в фуникулер: Почтовая площадь Киева в 1983 году. Фото

Мы уже привыкли к тому, что почтовая площадь в Киеве сегодня выглядит модным местом для прогулок и отдыха, которую нельзя представить без фонтанов и ресторана McDonald's. Но в начале 1980-х она выглядела совсем иначе.

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Старый снимок опубликовали в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Можно посмотреть локацию и сравнить, какой ее вариант обустройства лучше.

"Почтовая площадь, 1983 год", – говорится в сообщении.

На фото можно увидеть, как выглядела эта местность более 40 лет назад. В частности, возле начала Владимирского спуска можно посмотреть "старый" вход в фуникулер, который тогда еще был частью уже не существующего в наши дни дома. Кроме того, из-за отсутствия ресторана McDonald's, для которого насыпали земляную "подушку", площадь выглядела иначе. Добавим, что на снимке можно увидеть часть лестницы пешеходного моста, ведущего на набережную Днепра.

Напомним, Сергей Светославский – известный украинский художник-пейзажист, являвшийся одним из основателей Общества киевских художников. Благодаря его кисти мы можем увидеть, как выглядела Оболонь в Киеве в конце XIX века до строительства гавани, сильно изменившей эту локацию.

Как сообщал OBOZ.UA, среди утраченных достопримечательностей Киева есть здание, которое создавали специально для панорамы "Голгофа". Она представляла собой изображение библейского сюжета о распятии Иисуса Христа. Долгое произведение искусства венских мастеров можно было увидеть в специальном здании, которое находилось на Владимирской горке.

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