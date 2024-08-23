Бесплатные экскурсии и фестивали: какие мероприятия пройдут в Киеве ко Дню Независимости Украины

В Киеве ко Дню Независимости Украины состоится несколько десятков разноплановых мероприятий. Из-за продолжающейся полномасштабной агрессии РФ проведение крупных массовых мероприятий не запланировано, однако жители гости столицы могут посетить, в частности, выставки и бесплатные экскурсии.

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Об этом сообщили в пресс-службе Управления туризма и продвижений КГГА. Граждан призывали соблюдать осторожность и не игнорировать воздушную тревогу.

Так, в столице проведут экскурсию "Путь украинской государственности", в течение которой экскурсанты услышат рассказ о борьбе за украинскую государственность времен Гетманщины, узнают о государственных образованиях Украины, которые основывались столетия назад, а также ознакомятся с историей провозглашения Независимости Украины и борьбы за ее будущее. новейшей истории.

Дата и время: 24 августа, суббота, 12:00. Регистрация по ссылке.

Кроме того, во время экскурсии "Путями становления Независимости Украины" будет ознакомиться с историей становления Украины как свободного государства, местами, которые связывают нас с этими историческими событиями, и с жизнеописаниями личностей, сыгравших ключевую роль в ее становлении и борьбе за Независимость.

Дата и время: 24 августа, суббота, 11:00 (регистрация по ссылке); дата и время: 25 августа, воскресенье, 11:00 (регистрация по ссылке).

Во время экскурсии "Киев: непокоренные и независимые", на которой горожане и гости столицы узнают о борьбе за независимость Украины и посетят места, хранящие память о Героях и Героинях войн, революциях, выдающихся деятелях и деятелях общественно-культурного движения, талантливых ученых и художников.

Дата и время: 24 августа, суббота, 15:00 (регистрация по ссылке).

В Украинском Доме до 25 августа будут проводить фестиваль "Об Украинском". У гостей будет возможность посетить кинопоказы, лекции, концерты, представления, поэтические чтения и встречи с культурными деятелями. Здесь будут представлены исторические киноплакаты от Довженко-центра, работы современных художников, макеты театральных представлений и обложки редких пластинок. Также будет работать маркет дизайнерских работ "Крам 33" и гастробар "КультМотив".

Участники фестиваля: DakhTrio, ансамбль "Вильце", театр "Теневая", Артистка Чуприненко. В кинопрограмме подборка украинских короткометражек от KISFF и фильм "Вечер на Ивана Купала" Юрия Ильенко.

Цена входа: от 250 грн. Адрес: ул. Крещатик, 2, Украинский Дом (24-25 августа с 13:00).

Кроме того, 24-25 августа в столице продлится фестиваль Brave! Factory. В создании Смелой Фабрики в этом году принял участие 51 артист, получивший роль на одной из пяти площадок — Depo, Garden, Avtozeh, Pavilion и Auditoria. Лайнап включает также иностранных гостей фестиваля – Reade Truth (США), Heith и VSK (Италия), Mari.te (Венесуэла-Испания), PRZ и Spencer Parker (Германия).

Это первый полноценный Brave! Factory с начала полномасштабной войны. Здесь будут как артинсталляции, так и зоны отдыха, фудкорт и десятки новых идей, которые приходили к организаторам ежедневно с первого же обзора большого пространства киностудии.

Цена: 2100 грн. Билеты. Адрес: Киностудия имени Александра Довженко, Берестейский проспект, 44. С 12:00

Как сообщал OBOZ.UA, в самом начале своего существования День флага был региональным праздником в Киеве и отмечался 24 июля. Как праздник превратился в общенациональный и почему для него выбрали другую дату, читайте в материале.

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