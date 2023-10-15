Аттракцион, которого больше нет: в 1980-х в Гидропарке Киева можно было прокатиться на "Американских горках". Фото и видео

В Киеве на территории Гидропарка в свое время работала популярная катальная горка, которую жители столицы назвали "Американскими горками". К сожалению, в 1990-х аттракцион был закрыт и разобран.

Архивные фото были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Аттракцион был открыт в конце 1970-х годов (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Американские горки в Гидропарке в 80-х. В 1990-х аттракцион был разобран", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованном в сети видео можно увидеть, что это был аттракцион длиной около километра. По словам киевлян, это место было излюбленным развлечением жителей и гостей столицы. А чтобы прокатиться, желающие должны были выстоять огромную очередь.

На сегодняшний день на территории Гидропарка не осталось каких-либо конструкций от катальных горок.

Напомним, Майдан Незалежности в Киеве всегда был центром активной политической жизни Украины, а подземный переход под ним – популярной локацией для встречи с друзьями. В 1980-х годах неизвестный фотолюбитель сделал серию снимков, благодаря которым можно увидеть, как выглядела тогда легендарная "труба".

Как сообщал OBOZ.UA, среди ресторанов Киева, известных не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами, работал один, который назвали в честь Серебряной земли Украины – Закарпатье. Здесь посетители сидели в винных бочках и могли насладиться украинскими и европейскими блюдами.

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